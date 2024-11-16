Матч Грузія – Україна відбудеться в суботу, 16 листопада, на AdjaraBet Arena в Батумі. Стартовий свисток повинен пролунати о 19:00 за київським часом. За подіями у матчі можна буде стежити на "Футбол 24".

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Де дивитися Грузія – Україна? Матч буде доступний в інтернеті ексклюзивно на MEGOGO: на каналі "MEGOGO Футбол Перший", у розділі "Спорт" та на спеціальному поп-ап каналі у розділі "Телебачення" у день події за підписками "Максимальна" та "Спорт". А також в ефірі Т2 на телеканалі "MEGOGO Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного" у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім ОТТ).

Нагадаємо, окрім дуелі з Грузією на підопічних Сергія Реброва у листопаді чекає ще один поєдинок – 19-го числа на полі Албанії завершиться груповий етап Ліги націй.

Після 4 турів збірна України йде у турнірній таблиці групи В1 останньою, набравши 4 очки. Лідирує зі 7 пунктами Чехія, а другу-третю сходинки з 6 балами ділять Грузія та Албанія.

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