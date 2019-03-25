В матчі відбору на Євро-2020 Грузія – Швейцарія трапився моторошний епізод за участю захисника гостей Фабіана Шера.

На 24-й хвилині після подачі з кутового Шер та Джемаль Табідзе у верховій боротьбі сильно вдарилися головами. Як з'ясувалося пізніше, у швейцарця почав западати язик, і першу допомогу йому надав Жано Ананідзе. На щастя, обійшлося без серйозних наслідків.

Грузія – Швейцарія –​​​​​​​ 0:2 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

26-річний хавбек збірної Грузії повторив подвиг свого співвітчизника Джаби Канкави, який свого часу аналогічним чином врятував життя українцеві Олегу Гусєву.

"Це виглядало жахливо, я нічого не пам'ятаю. Я знепритомнів на кілька секунд, моя скула досі болить. Також я відчуваю хворобливі відчуття в шиї, болить лоб", – цитує Шера The Blick.

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