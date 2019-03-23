Грузія – Швейцарія – 0:2

Євро-2020 — 21:14 408
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Кваліфікація Євро-2020: Швейцарія перемогла на виїзді Грузію, Швеція здолала Румунію
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Люксембург – Україна: "синьо-жовті" прибули на матч відбору до Євро-2020Євро-2020 — 21:02 266
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Зозуля допоміг Альбасете розгромити Луго – фанати шокували піснями з побажанням смерті українцюІспанія — 20:50 1796
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Перша ліга: СК Дніпро-1 переграв Металіст 1925, перша перемога Кучука з Рухом, поразка Волині від АвангардаПерша ліга — 20:01 1223
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Зозуля з Альбасете грає проти Луго Лебеденка – пряма трансляція поєдинкуІспанія — 18:50 758