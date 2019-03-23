Швейцарія у 1 турі відбіркового циклу Євро-2020 перемогла на виїзді Грузію. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Євро-2020. Відбірковий цикл, 1 тур

Грузія – Швейцарія – 0:2

Голи: Цубер, 50, Закарія, 80

Кваліфікація Євро-2020: Швейцарія перемогла на виїзді Грузію

Збірна Грузії в Тбілісі приймала Швейцарію. Гості протягом усього матчу мали явну ігрову перевагу, яка в другому таймі була матеріалізована в голи Стівена Цубера та Деніса Закарії.

У 2 турі підопічних Владіміра Петковіча очікує домашня зустріч із Данією, тоді як грузини поїдуть у гості до Ірландії.