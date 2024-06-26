Грузини зустрічаються з португальцями в третьому турі Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Грузія – Португалія стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO.

Грузія – Португалія: анонс матчу Євро-2024

Грузія справила приємне враження в перших двох матчах, але набрала лише одне очко. Сьогодні команда Віллі Саньйоля спробує зупинити Португалію, яка вже гарантувала собі перше місце в групі та вийшла на матч з ротацією.

Стартові склади команд

Грузія: Мамардашвілі – Какабадзе, Гвелесіані, Кашія, Лочошвілі, Двалі – Чакветадзе, Кочорашвілі, Кітеїшвілі – Мікаутадзе, Кварацхелія.

Запасні: Лорія, Гугешашвілі, Кверквелія, Зівзівадзе, Давіташвілі, Квілітая, Гочолейшвілі, Квеквескірі, Алтунашвілі, Шенгелія, Меквабішвілі, Цітаішвілі, Лобжанідзе, Табідзе, Сігуа.

Португалія: Кошта – Антоніу, Данілу, Інасіу – Далот, Жоау Невеш, Консейсау, Палінья, Нету – Роналду, Феліш.

Запасні: Патрісіу, Са, Семеду, Пепе, Діаш, Фернандеш, Рамуш, Бернарду, Нуньєш, Рубен Невеш, Мендеш, Канселу, Жота, Вітінья.