Збірна Грузії в рамках 3-го туру групового етапу Євро-2024 зіграє з Португалією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Дебютант Євро-2024 зберігає шанси на вихід у плей-офф перед стартом третього туру. Грузія переконливо виглядала на фоні міцних Чехії та Туреччини, а тепер на Сакартвело чекає випробування лідером групи. Португалія вже в 1/8 фіналу, проте амбіції Кріштану Роналду та партнерів очевидні – вони хочуть виграти усі свої матчі на груповому етапі.

Форвард збірної Португалії ледь не попрощався з Євро через стюарда – відео моменту, від якого заціпенів Роналду

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Якщо з чехами Португалія мала певні труднощі та не без вдачі перемогла 2:1, то з Туреччиною все склалося напрочуд легко – 3:0. У третьому турі португальці також виглядають безумовним фаворитом. Однак матчі проти Грузії нагадують лотерею – ніколи не знаєш, як все складеться.

На Євро-2024 багато симпатичних збірних. Майже кожна демонструє неабияку самовідданість та жертовність. Але Сакартвело є особливим учасником турніру. Ця команда грає серцем. Нестачу класу та майстерності гравці нівелюють шаленим бажанням.

За даними Wyscout грузини найбільше втрачають м'яч у середньому за 90 хвилин з-поміж усіх команд Євро-2024. Але підопічні Саньйоля є лідерами за кількістю заблокованих ударів та перехоплень. А воротар Мамардашвілі із запасом лідирує за кількістю сейвів навіть після двох поєдинків.

Most saves at this EURO



Mamardashvili #EURO2024 pic.twitter.com/VTAFbrDqAj — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 23, 2024

У першому турі грузини створили великі проблеми Туреччині. Врешті-решт, прем’єрний матч на чемпіонаті Європи завершився поразкою 1:3. Проти Чехії грузини нарешті здобули перший бал. Більше того, команда Віллі Саньйоля могла перемагати, утім все завершилося внічию 1:1.

Не зіграє проти Грузії Рафаел Леау. Під загрозою дискваліфікації перебуває Жоау Палінья. Очевидно, що Роберто Мартінес зробить кілька замін та дасть перепочити лідерам перед стартом плей-офф. Хоча один лідер, мабуть, знову вийде у старті, щоб продовжити писати історію.

Just Cristiano Ronaldo things:



️ Most goals in UCL history ️

️ Most assists in UCL history

️ Most goals in EURO history ️

️ Most assists in EURO history pic.twitter.com/KPK0qwiWFD — OneFootball (@OneFootball) June 23, 2024

Протистояння у Гельзенкірхені обіцяє стати цікавим через дуель бомбардирів. Грузинський голеадор Жорж Мікаутадзе має в активі два голи на турнірі та ділить першу сходинку в бомбардирській гонці. Забити у третьому матчі поспіль – величезна мотивація для форварда Метца. Інша гольова машина – Кріштіану Роналду – поки мовчить. Варто сподіватися, що невдовзі легенда оновить рекорд і заб’є на своєму шостому чемпіонаті Європи.

2 - Georgia's Georges Mikautadze is the sixth player to score both of his nation's first two goals at the UEFA European Championship, and first since Andriy Shevchenko in 2012 for Ukraine. Initiation. #EURO2024 pic.twitter.com/Ht4SXhHeVa — OptaJoe (@OptaJoe) June 22, 2024

Грузія та Португалія перетиналися лише одного разу. У спарингу далекого 2008-го грузини поступилися фавориту 0:2. У стартовому складі Португалії тоді вийшли Роналду та Пепе, котрі все ще у справі. Якщо КріРо зіграє проти Грузії, то стане першим європейським гравцем в історії, який провів 50 матчів на великих турнірах (28 – на Євро, 22 – на чемпіонатах світу).

Орієнтовні склади на матч Грузія – Португалія

Грузія: Мамардашвілі – Квірквелія, Кашія, Двалі – Какабадзе, Кочорашвілі, Меквабішвілі, Чакветадзе, Цітаішвілі – Мікаутадзе, Кварацхелія.

Португалія: Кошта – Далот, Пепе, Діаш – Канселу, Сілва, Фернандеш, Вітінья, Мендеш – Роналду, Педру Нету.

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