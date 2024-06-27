Грузія – Португалія – 2:0 – відео голів та огляд історичного матчу Євро-2024
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Грузія переграла Португалію (2:0) у третьому раунді групового етапу Євро-2024. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
Підопічним Саньйоля боротися за пряму путівку довелося у грі проти Кріштіану Роналду і Ко. Грузія зуміла здивувати Португалію і двічі засмутила суперника. Перший гол записав у свій актив Хвіча, а другий – Жорж Мікаутадзе.
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Португалія та Туреччина вийшли напряму з групи, а от Грузія потрапила в плей-офф як третя краща команда Євро-2024.
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