Грузія переграла Португалію (2:0) у третьому раунді групового етапу Євро-2024. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Підопічним Саньйоля боротися за пряму путівку довелося у грі проти Кріштіану Роналду і Ко. Грузія зуміла здивувати Португалію і двічі засмутила суперника. Перший гол записав у свій актив Хвіча, а другий – Жорж Мікаутадзе.

Грузія побила Португалію, вийшла в плей-офф Євро-2024, розкрила темну сторону Роналду та відправила Угорщину додому

Португалія та Туреччина вийшли напряму з групи, а от Грузія потрапила в плей-офф як третя краща команда Євро-2024.