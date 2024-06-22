Грузини та чехи зустрічаються у другому турі групового етапу Євро-2024. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24"

Матч 2-го туру групового етапу Євро-2024 між збірними Грузії та Чехії стартує о 16:00 за київським часом. Поєдинок пройде на Фолькспаркштадіоні у Гамбурзі. Телетрансляція доступна на платформі MEGOGO.

У першому раунді Грузія програла туркам (1:2), а Чехія поступилася Португалії (1:2). Обидві команди мають по нуль балів.

Футбол 24 звично проведе текстову онлайн-трансляцію, де можна стежити за головними подіями матчу.

Стартові склади:

Грузія: