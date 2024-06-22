Грузія – Чехія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Євро-2024
14:56 - Читать на русском
Грузини та чехи зустрічаються у другому турі групового етапу Євро-2024. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24"
Матч 2-го туру групового етапу Євро-2024 між збірними Грузії та Чехії стартує о 16:00 за київським часом. Поєдинок пройде на Фолькспаркштадіоні у Гамбурзі. Телетрансляція доступна на платформі MEGOGO.
У першому раунді Грузія програла туркам (1:2), а Чехія поступилася Португалії (1:2). Обидві команди мають по нуль балів.
Футбол 24 звично проведе текстову онлайн-трансляцію, де можна стежити за головними подіями матчу.
Стартові склади:
Грузія:
Чехія:
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