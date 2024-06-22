Збірна Грузії в рамках 2-го туру групового етапу Євро-2024 зіграє з Чехією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Від Грузії на Євро-2024 очікували "двоповерхового автобуса" у схемі з трьома центрбеками. Команда продерлася на турнір саме завдяки відчайдушній грі в обороні, а гра попереду крутилася навколо контратак та кросів. Втім, у матчі з Туреччиною все перегорнулося – захисна система Віллі Саньйоля тріщала по швах, однак позиційна атака була блискучою. Дуже цікаво поглянути, чи втримають картвелі цей рівень у матчі з Чехією.

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Дуже сподобалась гра "хрестоносців" на м'ячі. Команда впевнено виходила з-під сильного пресингу Туреччини, застосовувала позиційні ротації й рідко втрачала володіння. Грузини постійно шукали варіанти для розрізу ліній суперника, комбінували, виконували цікаві зміщення, виконували вертикальні прориви напівфлангами та вступали в агресивний контрпресинг після втрат.

Як наслідок, Сакартвело завдала 14 ударів на 1,58 очікуваних голів. Підопічні Віллі Саньйоля відігрались, влучали у поперечку й стріляли з мінімальних дистанцій та могли забивати декілька голів. Колектив навіть ризикнув різницею голів, аби тільки не програти – на останніх хвилинах голкіпер Мамардашвілі пішов у штрафний турків, за що й був покараний.

Похід воротаря на кутовий був красивим, але нераціональним у контексті боротьби за плей-офф. Тепер у грузинів "-2" за різницею голів, а вони точно пропускатимуть ще. Команда погано оборонялась у дебютному матчі на Євро-2024 – центр поля рвали як у схемі 5-3-2, так і при більш мобільній 5-4-1.

Кварацхелія "філонив" у чорновій роботі в першому таймі, а його партнери програвали зони підбирання, не могли впоратись з Гюлером і програвала епізоди 1-в-1. Як наслідок, турки при не дуже добре поставленому позиційному наступі та невиразній фінальній 20-хвилинці завдали 22 удари на 2,68 xG.

Але чи здатна Чехія атакувати настільки ж потужно? Навряд чи. У доволі простій кваліфікаційній групі з Албанією, Польщею, Молдовою та Фарерами команда забила всього 12 голів – серед усіх учасників Євро-2024 менший показник мають тільки поляки та українці (але у нас група була незрівнянно важчою). Старт чемпіонату припав на матч з Португалією, де вдалося завдати лише 5 ударів з одним влучаннями у площину.

Більші проблеми грузинам може створити пресинг, однак у 1-му турі Іван Гашек його не використовував. Він зіграв протилежним чином, посадивши підопічних у низький блок – настільки закрито на Євро-2024 ще ніхто не грав. Важко сказати, чи це рішення є системним для Чехії, адже її тренер очолив колектив вже після кваліфікації на турнір.

Тим не менш, із попереднім наставником чехи чинили дуже сильний тиск при грі без м'яча. Взагалі, ця збірна заточення на руйнування – тут є три центрбеки та купа півзахисників оборонного штибу. Португалії було дуже важко проти блоку Івана Гашека, однак тут не все так однозначно. Роботу "народній команді" сильно спростила невдала структура атаки "селесао".

І все одно Чехія пропустила тричі (один гол не зарахували). Грузія ж в атаці теж потужна, тож можна сподіватись на результативну зустріч. Тим паче, що сьогодні обом збірним доведеться розкриватись – нічия їх не влаштовує.

Орієнтовні склади на матч Грузія – Чехія

Грузія: Мамардашвілі – Квіркелія, Кашія, Двалі – Какабадзе, Кочорашвілі, Меквабішвілі, Чакветадзе, Цітаішвілі – Мікаутадзе, Кварацхелія

Чехія: Станек – Голеш, Гранац, Крейчі – Цоуфал, Шульц, Соучек, Провод, Доудера – Кухта, Шик

Найкращий грузин прямо зараз – затьмарив Хвічу і Мбаппе, забив історичний гол Грузії на Євро-2024, розривав Лігу 1