Минає перша доба без збірної України на Євро-2024. Якби хтось до старту турніру сказав вам, що наша команда набере 4 очки і не програє Бельгії – ви були б задоволені? Відповідь, скоріше, позитивна, адже такий здобуток гарантовано означав вихід у плей-офф. До вчорашнього дня.

Україна була кращою, а Бельгія осоромилась на весь світ – Шапаренко розриває Іспанію, Ширер підписав вердикт Яремчуку

Підсумки від експертів – надзвичайно контрастні. Від "не соромно за збірну" і "чудес не буває" до "роздутих бульбашок" та тренерської відставки.

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YouTube-блогер Сергій Стерненко репрезентує першу категорію уболівальників.

Не впадає у депресію і Сергій Бондаренко, колишній головред "Українського футболу".

Експерт, агент і менеджер В’ячеслав Заховайло також тримається більш позитивної хвилі.

Екс-головред Футбол 24 Юрій Басенко констатує факт.

Архіваріусу Артуру Валерку гірко на серці.

Спортивний журналіст із Полтави Станіслав Майзус переконаний, що нашим суперникам нічого не світить.

Ольга Любушкіна (Футбол 24) – про урок для "найкращого покоління".

Екс-гравець нашої збірної Євген Левченко вирішив пояснити для міжнародної аудиторії. "Дуже боляче за Україну, – пише він. – Кінець Євро-2024. Один жахливий матч може вбити ваш турнір. Ми дуже погано зіграли проти Румунії – 0:3. Героїчний камбек зі Словаччиною 2:1 і хороша гра проти Бельгії 0:0. Я вважаю, що з такою командою ми повинні вимагати більшого від наших гравців і тренерів. Нам потрібен час, щоб проаналізувати, що сталося і що можна покращити".

Обличчя спортивних телеефірів Євген Зінченко: "Досить грати в покер".

Його колега Руслан Свірін – про "роздуті бульбашки".

Наш блогер Сергій Тищенко має два головні висновки.

Олександр Сажко із Трибуни згадав про борг за Євро-2020, а також підіймає питання абсурдної колізії в УАФ.

Колишній інтерв’юер Футбол 24 Іван Вербицький ставить у приклад фантастичну збірну Грузії і пригадує історичний факт із далекого 1994-го.

Андрій Твердохліб (Чемпіон) вважає, що наша одвічна проблема – у психології.

Валерій Пригорницький, зірка пам’ятного журналу Футбол епохи Франкова, стверджує, що збірна не грала, а мучилася. Ми пісенна нація, а не футбольна – такий висновок.

Схоже мислить і Андрій Жолоб – колишній ведучий ефірів радіо Люкс, голос фіналу ЛЧ-2018.

У більш прагматичну площину обмін враженнями повертає Михайло Юхименко (Футбол 24).

Олександр "Фоззі" Сидоренко (ТНМК) готовий зарядити ліктем по ребрах за фразу "найкраще покоління в історії".

Ну а якщо ви дочитали аж до цього місця – вам бонус від Миколи Несенюка, журналіста, публіциста, багаторічного співробітника київського Динамо. "Чудес не буває!"

"Ці 4 очки – для статистики. Ваги вони не мають": блекаут України, пошуки Реброва, чи бракувало Мудрика і Циганкова