"Грузини показали одним піжонам": Судаков, Циганков, Довбик нікуди не переходять, пісенна нація, "найкраще покоління"
Експерти сказали своє слово за мотивами матчу третього туру Євро-2024 Україна – Бельгія (0:0).
Минає перша доба без збірної України на Євро-2024. Якби хтось до старту турніру сказав вам, що наша команда набере 4 очки і не програє Бельгії – ви були б задоволені? Відповідь, скоріше, позитивна, адже такий здобуток гарантовано означав вихід у плей-офф. До вчорашнього дня.
Україна була кращою, а Бельгія осоромилась на весь світ – Шапаренко розриває Іспанію, Ширер підписав вердикт Яремчуку
Підсумки від експертів – надзвичайно контрастні. Від "не соромно за збірну" і "чудес не буває" до "роздутих бульбашок" та тренерської відставки.
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YouTube-блогер Сергій Стерненко репрезентує першу категорію уболівальників.
Не впадає у депресію і Сергій Бондаренко, колишній головред "Українського футболу".
Експерт, агент і менеджер В’ячеслав Заховайло також тримається більш позитивної хвилі.
Екс-головред Футбол 24 Юрій Басенко констатує факт.
Архіваріусу Артуру Валерку гірко на серці.
Спортивний журналіст із Полтави Станіслав Майзус переконаний, що нашим суперникам нічого не світить.
Ольга Любушкіна (Футбол 24) – про урок для "найкращого покоління".
Екс-гравець нашої збірної Євген Левченко вирішив пояснити для міжнародної аудиторії. "Дуже боляче за Україну, – пише він. – Кінець Євро-2024. Один жахливий матч може вбити ваш турнір. Ми дуже погано зіграли проти Румунії – 0:3. Героїчний камбек зі Словаччиною 2:1 і хороша гра проти Бельгії 0:0. Я вважаю, що з такою командою ми повинні вимагати більшого від наших гравців і тренерів. Нам потрібен час, щоб проаналізувати, що сталося і що можна покращити".
Обличчя спортивних телеефірів Євген Зінченко: "Досить грати в покер".
Його колега Руслан Свірін – про "роздуті бульбашки".
Наш блогер Сергій Тищенко має два головні висновки.
Олександр Сажко із Трибуни згадав про борг за Євро-2020, а також підіймає питання абсурдної колізії в УАФ.
Колишній інтерв’юер Футбол 24 Іван Вербицький ставить у приклад фантастичну збірну Грузії і пригадує історичний факт із далекого 1994-го.
Андрій Твердохліб (Чемпіон) вважає, що наша одвічна проблема – у психології.
Валерій Пригорницький, зірка пам’ятного журналу Футбол епохи Франкова, стверджує, що збірна не грала, а мучилася. Ми пісенна нація, а не футбольна – такий висновок.
Схоже мислить і Андрій Жолоб – колишній ведучий ефірів радіо Люкс, голос фіналу ЛЧ-2018.
У більш прагматичну площину обмін враженнями повертає Михайло Юхименко (Футбол 24).
Олександр "Фоззі" Сидоренко (ТНМК) готовий зарядити ліктем по ребрах за фразу "найкраще покоління в історії".
Ну а якщо ви дочитали аж до цього місця – вам бонус від Миколи Несенюка, журналіста, публіциста, багаторічного співробітника київського Динамо. "Чудес не буває!"
"Ці 4 очки – для статистики. Ваги вони не мають": блекаут України, пошуки Реброва, чи бракувало Мудрика і Циганкова