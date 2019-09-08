"Група значно легша, ніж ми очікували", – зірковий партнер Маліновського оцінив суперників в ЛЧ – серед них і Шахтар

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Динамо – Кристал: онлайн-трансляція матчу – команда Михайличенка зіграє на фоні напруженої атмосфери у клубі
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Ми на 99% учасники Євро-2020, або Шевченко – унікальний, а йому вже знайшли заміну: реакція соцмереж на Литва – УкраїнаЄвро-2020 — 15:20 8405
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