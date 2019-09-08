"Група значно легша, ніж ми очікували", – зірковий партнер Маліновського оцінив суперників в ЛЧ – серед них і Шахтар

Форвард Аталанти Дуван Сапата прокоментував результати жеребкування групової стадії Ліги чемпіонів.

"Якщо чесно, група нам попалася набагато легша, ніж ми очікували.

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Повинні будемо викладатися в кожному матчі на максимум, щоб потім не шкодувати. Також не варто забувати, що в пріоритеті – Серія А, в якій ми також хочемо бути стабільними", – наводить слова Сапати La Gazzetta dello Sport.

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Нагадаємо, суперниками Аталанти на груповій стадії Ліги чемпіонів 2019/20 стали Манчестер Сіті, Шахтар і загребське Динамо.