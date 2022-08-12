Журналіст Ігор Циганик розповів, чи буде "1+1 Медіа" змагатись за право транслювати матчі чемпіонату України в сезоні 2022/23.

Група компаній "1+1 Media" не робитиме комерційну пропозицію на трансляцію матчів чемпіонату України, якщо клуби УПЛ погодяться на пропозицію Setanta, повідомив Циганик у програмі Циганик Live.

"Пропозиція Setanta анульовується": Бурбас повідомив, хто транслюватиме чемпіонат України – в УПЛ відреагували

При цьому "1+1" готовий технічно забезпечити виробництво трансляції матчів та надати свої майданчики клубам, які хочуть транслювати свої матчі у вільному доступі та безплатно.

Нагадаємо, не всі українські клуби підтримали пропозицію Setanta Sports – Динамо, Зоря, Рух і СК Дніпро-1 з різних причин відмовились від цього варіанту. Сезон 2022/23 чемпіонату України має розпочатись вже 23 серпня.

Олдскульні футбольні передачі на українському ТБ – як Джулай, Васильков, Гливинський і Ко подарували щасливе дитинство