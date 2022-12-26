– Як ти ставилась до популярних порівнянь на сайтах, в інтернеті – Алла Бублій та Саша Лобода? Мовляв, це дві перші леді української футбольної журналістики.

– Це все робилось штучно. Я не знаю, чому нас порівнювали. Мабуть, лише тому, що Саша дотична до футболу, і я була дотична до футболу. А так ми абсолютно різні. У Саші був свій проект, який відрізнявся від мого на той час. Не знаю, чому нас порівнювали. Чому не порівнювали Циганика з Вацком чи Денисовим?

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Я без проблем можу зателефонувати Саші, вона мені. Ми спілкувалися, хоча й не є близькими подругами. Просто знайомі.

– Здається, колись був такий заочний конкурс краси футбольних ведучих країни. І Саша Лобода сказала щось на кшталт – "зате у мене груди більші, ніж у Алли". Я щось таке читав.

– Не знаю, не мірялись (сміється). Сашо, треба помірятись! – жартома відповіла Бублій в інтерв'ю ТаТоТаке.

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