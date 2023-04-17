"Це був сплеск емоцій. Я був обурений – біг, як усі, але не встиг загальмувати. Після матчу одразу написав Софії. Потім перепросив перед усіма в Instagram. Прийшов на КДК, щоб відверто покаятися. Ніколи не зробив би такого навмисно.

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Я отримав максимальне покарання – залишився без клубу та професії на пів року. Але приймаю все, що мені дав бог. Зроблю все, щоб гідно повернутись у футбол", – наводить слова Червака ТаТоТаке.

Нагадаємо, наприкінці невдалого матчу з МФК Металург Червак не стримав емоцій та штовхнув арбітриню Софію Причину у спину, за що був вилучений з поля. Пізніше 23-річний футболіст публічно попросив вибачення, але це не врятувало від жорстких санкцій. Полісся розірвало з ним контракт, а тепер грубіяна наздогнала тривала дискваліфікація від КДК УАФ.

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