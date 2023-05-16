Екс-захисник Полісся Вадим Червак після свого усунення від команди має шанс продовжити кар'єру в УПЛ.

"Пам'ятаєте, як футболіст Вадим Червак штовхнув арбітриню і отримав дискваліфікацію на 6 місяців? Ним зацікавилися одразу два клуби УПЛ.

Полісся офіційно розірвало контракт з гравцем, який штовхнув арбітриню

Різниці в класі між Поліссям і командами з нижньої частини таблиці УПЛ немає. Футболіст, якого Полісся вигнало з команди за його вчинок, став об'єктом інтересу і навіть отримав одну конкретну пропозицію", – зазначив журналіст Володимир Звєров у коментарі Профутбол Digital.

Нагадаємо, наприкінці невдалого матчу з МФК Металург Червак не стримав емоцій та штовхнув арбітриню Софію Причину у спину, за що був вилучений з поля. Пізніше 23-річний футболіст публічно попросив вибачення, але це не врятувало від жорстких санкцій. Полісся розірвало з ним контракт, а згодом грубіяна наздогнала 6-місячна дискваліфікація від КДК УАФ.

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