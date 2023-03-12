Манчестер Юнайтед приймав на своєму полі аутсайдера АПЛ Саутгемптон. Це могли бути легкі три очки для команди Еріка Тен Хага, але цього так і не сталося. Каземіро залишив свою команду в меншості вже на 32 хвилині. Бразилець побачив перед собою червону картку за грубу гру проти Алькараса. Це друге вилучення Каземіро в цьому сезоні АПЛ. У Манчестер Юнайтед було кілька гарних моментів, щоб забити, але вони ними не скористалися.

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Після нічиї з Саутгемптоном команда Тен Хага залишилась на третьому місці з 50 балами. Манчестер Юнайтед відстає від другої сходинки на 11 очок. Підопічні Сельєса перебувають на останньому місці з 22 пунктами у своєму активі.

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