Грубий фол та друге вилучення Каземіро в сезоні: відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 0:0
Манчестер Юнайтед приймав Саутгемптон у 27 турі АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".
Манчестер Юнайтед приймав на своєму полі аутсайдера АПЛ Саутгемптон. Це могли бути легкі три очки для команди Еріка Тен Хага, але цього так і не сталося. Каземіро залишив свою команду в меншості вже на 32 хвилині. Бразилець побачив перед собою червону картку за грубу гру проти Алькараса. Це друге вилучення Каземіро в цьому сезоні АПЛ. У Манчестер Юнайтед було кілька гарних моментів, щоб забити, але вони ними не скористалися.
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Після нічиї з Саутгемптоном команда Тен Хага залишилась на третьому місці з 50 балами. Манчестер Юнайтед відстає від другої сходинки на 11 очок. Підопічні Сельєса перебувають на останньому місці з 22 пунктами у своєму активі.
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