Кіліан Мбаппе здійснив невиправданий і нетиповий для себе дуже грубий фол, за який був вилучений. Він став лише другим форвардом Реала в XXI столітті, який заробив вилучення в першому таймі матчу Ла Ліги. Першим був Рууд ван Ністелрой (вилучений у грі з Атлетіко в 2008 році).

Реал обіграв Алавес із двома вилученнями – Мбаппе заробив четверту червону в кар'єрі

Єдиний гол у цій зустрічі був забитий на 34-й хвилині у виконанні Камавінга. Співвітчизник Мбаппе завдав удару з середньої дистанції після передачі Вальверде.

Також у цьому матчі сталося ще одне вилучення, але – у складі Алавеса. Його заробив захисник Ману Санчес.