Грубий фол Мбаппе у відеоогляді матчу Алавес – Реал – 0:1
20:14 - Читать на русском
Реал обіграв Алавес у матчі 31-го туру Ла Ліги. Дивіться гол та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
38’ Кіліан Мбаппе
38’ Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе здійснив невиправданий і нетиповий для себе дуже грубий фол, за який був вилучений. Він став лише другим форвардом Реала в XXI столітті, який заробив вилучення в першому таймі матчу Ла Ліги. Першим був Рууд ван Ністелрой (вилучений у грі з Атлетіко в 2008 році).
Реал обіграв Алавес із двома вилученнями – Мбаппе заробив четверту червону в кар'єрі
Єдиний гол у цій зустрічі був забитий на 34-й хвилині у виконанні Камавінга. Співвітчизник Мбаппе завдав удару з середньої дистанції після передачі Вальверде.
Також у цьому матчі сталося ще одне вилучення, але – у складі Алавеса. Його заробив захисник Ману Санчес.
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