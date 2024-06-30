Головний тренер збірної Данії Каспер Юлманд прокоментував виліт з Євро-2024 після поразки у матчі проти Німечинни (0:2).

"Гру вирішив VAR. У мене є фото моменту з офсайдом на телефоні. Якщо це й офсайд, то на один сантиметр.

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Я вже втомився від цих безглуздих правил гри рукою у футболі. Ми не можемо змусити наших захисників бігати з руками за спиною. Це все розчаровує. Футбол не повинен бути таким. Я рідко говорю про рішення, але це було дуже вирішальним у нашій грі.

Я не проти VAR, але ми повинні розвивати і вдосконалювати його швидше. На мою думку, рішення повинно бути ясним, як місяць на небі, а не таким, як ми бачили сьогодні", – цитує Юлманда ABC News.

Нагадаємо, збірна Данії вилетіла з Євро-2024 після поразки в 1/8 фіналу проти Німечиннни. Підопічні Юліана Нагельсманна продовжать виступи на турнірі матчем у чвертьфіналі проти переможця пари Іспанія – Грузія.

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