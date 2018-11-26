"Гру Бойка нехай аналізують у Динамо". Чому Карпати б’ють антирекорди, Шахтар сконфузився, а Вацко погарячкував

"Футбол 24" обговорює матчі 16 туру УПЛ із колишнім хавбеком Шахтаря і збірної України Геннадієм Орбу.

– Динамо поступилося Олександрії і опустилося на третє місце. Заслужено?

– Комплімент Олександрії за самовіддачу. Це була нічийна гра, але завдяки самовіддачі господарі поля заслужили на перемогу. Так чи інакше, один матч не вирішує долю другого місця. Думаю, важкувато буде Олександрії нав’язати Динамо реальну боротьбу за “срібло". Як я вже казав раніше, у цьому чемпіонаті Олександрія посяде третє місце і напряму проб’ється у груповий етап Ліги Європи.

– Один із ключових епізодів матчу – фол Бойка. Авантюрні дії голкіпера Динамо – абсолютно безпідставні?

– У Динамо є тренер голкіперів. Думаю, він проаналізує цю ситуацію. Це вже не перший такий випадок у виконанні Бойка.

Олександрія – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Не маю права давати оцінку – для цього є тренерський штаб. Але те, що це був 100-відсотковий пенальті – немає сумнівів. Плюс – був великий ризик нанесення травми.

– Шахтар втратив очки проти Львова. Коментатор Віктор Вацко порівняв легіонерів команди Фонсеки із збірною ветеранів України. Ви згідні з його думкою?

– Взагалі-то збірна ветеранів – це стосується мене, а не гравців Шахтаря. Можливо, дехто не налаштувався на гру. Напевно, вони подумки вже на матчі із Хоффенхаймом. Плюс – команда мала 8 очок переваги над Динамо, це також далося взнаки. Причини нульової нічиєї – у психології. Якби Шахтарю вдалося забити один м’яч, усе б закінчилося розгромом.

Шахтар – Львів – відеоогляд матчу

Такі ігри трапляються. Я вже якось казав, що доля чемпіонства вирішується не в матчах із Динамо. Найважливіше – не втрачати очок із середняками. Думаю, нічого страшного не сталося, а Вацко погарячкував із фразою про ветеранів. Я не називатиму прізвищ тих, кого він мав на увазі, але потрібно розуміти, що в команді не може бути 5 марлосів, 5 тайсонів або 5 мессі. Є футболісти більш високого і менш високого рівня.

– Львів – гроза авторитетів? Проти Шахтаря і Динамо "містяни" набрали вже 4 очки…

– Зараз можна сказати саме так. Але чемпіонат триває. Якщо Львів не потрапить у першу шістку, розмови про "грозу авторитетів" відійдуть на другий план.

– Карпати: 5-та домашня поразка поспіль. Що не так із цим клубом?

– У нас такий чемпіонат, що багатьом командам зручніше грати "другим номером", на контратаках. Діяти "першим номером" що вдома, що на виїзді здатні лише Динамо і Шахтар.

Карпати – Десна – 0:2 – відео голів

Зрозуміло, що львівські вболівальники очікують від Карпат красивого атакувального футболу, але в рідних стінах цього не вдається. Натомість на виїзді Карпати прекрасно почуваються "другим номером" – надійно захищаються і вдало контратакують.

– Маріуполь обіграв Ворсклу і максимально закрутив інтригу у топ-шістці. Між четвертою та сьомою командами у турнірній таблиці – лише 2 очки.

– Коли немає інтриги, то навіть вмикати трансляції не хочеться – краще глянути кіно. Зараз же інтрига справді є. Два останні тури перед зимовою перервою стануть надзвичайно напруженими. Можливо, зміст цих матчів буде невисокого рівня, але завдяки інтризі вони привернуть увагу вболівальників на стадіонах і біля телеекранів.

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Шахтар відірвався від Динамо попри нічию, Олександрія зробила заявку на "срібло" і Лігу чемпіонів – висновки 16 туру УПЛ