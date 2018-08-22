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Грозний: Я впевнений, що Динамо пройде Аякс

18:05 414 Читать на русском
Грозний: Я впевнений, що Динамо пройде Аякс
В'ячеслав Грозний / Фото з соцмереж

Відомий український тренер В'ячеслав Грозний поділився очікуваннями від матчу 4-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Аякс – Динамо.

"Я впевнений, що Динамо пройде Аякс. Найголовніше – не обрізатися, вони дуже швидко переходять з оборони в атаку. Також у Аякса багато гравців, які здатні однаково добре пробити як з правої, так і з лівої ноги. У команді з'явився Тадіч з хорошим пасом, повернувся Хунтелар. Команда неприємна для суперника, але проходити кияни повинні.

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Я з оптимізмом дивлюся на це протистояння. Динамівці можуть вичавлювати максимум з мінімуму, гарні на стандартах, вміють вигравати єдиноборства, хлопці можуть тримати удар. Також відзначу Циганкова і, особливо, Вербіча, який нині – лідер атакувальних дій Динамо. Він має моменти, забиває, віддає і прогресує. Від будь-якого гравця групи атаки киян слід очікувати небезпека біля воріт Аякса. Якщо кияни будуть активно пресингувати Аякс, то вони не витримають натиску", –цитує Грозного видання football.ua.

Матч 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо відбудеться 22 серпня, початок о 22:00.

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Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс
до матчу
2
год
:
59
хв
Динамо
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Ліга чемпіонів Аякс - Динамо Динамо Динамо Аякс Аякс В'ячеслав Грозний
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