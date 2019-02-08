Грозний: Раніше футболісти більше думали про футбол, а не про те, як вони виглядають

Відомий український тренер В'ячеслав Грозний розповів, як ставиться до використання футболістами соцмереж.

"Раніше футболісти більше думали про футбол, а не про те, як вони виглядають і що про них пишуть.

Грозний – про відхід з Арсенала-Київ: Прийде час і я розповім, що насправді сталося

Прогрес не зупинити, зокрема і у футболі. Я не кажу, що не треба, щоб був прогрес, для мене людські відносини і духовність вище за якісь егоїстичні моменти, не тільки у спорті. Навіть у побуті, люди більше увагу приділяють собі, ніж тому, чим вони займаються.

За людину говорить його справа. Якщо лікар добре робить свою роботу – йому не обов’язково у інстаграмі говорити, що він врятував життя людини. Це його робота! Я тренер і повинен тренувати, я повинен готувати гравців, я не думаю, що про мене напишуть та скажуть. Я працюю. Звичайно, кожній людині приємно, коли про неї говорять добре", – цитує Грозного Footballhub.

"Олімпіакос "кинув" нас на гроші". Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна – відверте інтерв'ю