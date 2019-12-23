toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
АТАЛАНТА - МІЛАН ТОТТЕНХЕМ - ЧЕЛСІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮВЕНТУС - ЛАЦІО

Грозний претендує на посаду головного тренера Шахтаря з Караганди

12:22 1932 Читать на русском
Грозний претендує на посаду головного тренера Шахтаря з Караганди
В'ячеслав Грозний / Фото з відкритих джерел

Український фахівець В'ячеслав Грозний може повернутися до тренерської роботи у чемпіонаті Казахстану.

Карагандинський Шахтар розглядає кандидатуру Грозного на посаду головного тренера команди, інформує Kazfootball.

Григорчук покине Астану до кінця року, – ЗМІ

63-річний фахівець вже мав досвід співпраці з казахськими клубами (Тобол та Іртиш), а його останнім місцем роботи був Арсенал-Київ, який він покинув у січні цього року. Попереднім тренером Шахтаря був знайомий українським вболівальникам Ніколай Костов – болгарин працював з донецьким Металургом, Карпатами, Таврією та Сталлю.

Ребров розповів, які поради дає гравцям Ференцвароша – тренер розкрив свій секрет успіху

До слова, Шахтар Караганда завершив сезон на 9 сходинці чемпіонату Казахстану, а титул здобула Астана, яку очолює ще один український тренер – Роман Григорчук.

blog_ava
Збірна України завершила 2019-й з найкращим рейтингом ФІФА за останні шість років
10:36
3117
Теги
Світ Шахтар Караганда Шахтар Караганда В'ячеслав Грозний В'ячеслав Грозний Чемпіонат Казахстану Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
3
год
:
5
хв
Астон Вілла
17:00
Норвіч
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук