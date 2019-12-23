Грозний претендує на посаду головного тренера Шахтаря з Караганди

Український фахівець В'ячеслав Грозний може повернутися до тренерської роботи у чемпіонаті Казахстану.

Карагандинський Шахтар розглядає кандидатуру Грозного на посаду головного тренера команди, інформує Kazfootball.

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63-річний фахівець вже мав досвід співпраці з казахськими клубами (Тобол та Іртиш), а його останнім місцем роботи був Арсенал-Київ, який він покинув у січні цього року. Попереднім тренером Шахтаря був знайомий українським вболівальникам Ніколай Костов – болгарин працював з донецьким Металургом, Карпатами, Таврією та Сталлю.

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До слова, Шахтар Караганда завершив сезон на 9 сходинці чемпіонату Казахстану, а титул здобула Астана, яку очолює ще один український тренер – Роман Григорчук.