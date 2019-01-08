Грозний продовжить працювати на тренерському містку Арсенала-Київ

Столичний клуб та В'ячеслав Грозний поки не поспішають припиняти співпрацю.

За інформацією Команда№1, 10 січня "каноніри" вийдуть з відпустки на чолі з В'ячеславом Грозним, який неодноразово натякав, що може покинути Арсенал.

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У цей же день відбудеться планове медобстеження команди. Після цього команда полетить на збір до Туреччини, однак наразі невідомо, проти яких команд буде проводити контрольні матчі київський клуб.

Раніше керівництво й особисто Грозний розповідали, що незадоволені становищем Арсенала-Київ у турнірній таблиці. Наразі "каноніри" – аутсайдери УПЛ.

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