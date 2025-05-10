Відомий український тренер В'ячеслав Грозний став наставником медіа-команди kONO.ECF MEDIA TEAM.

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"Легенда східноєвропейського футболу, досвідчений стратег і визнаний футбольний аналітик. Його кредо – це інтелектуальний футбол, дисципліна та розвиток молоді. Ми відкриваємо нову сторінку – і ми раді, що з нами такий сильний наставник", – такими словами презентували 68-річного фахівця в клубних соцмережах.

Нагадаємо, Грозний очолював понад 20 команд, а з московським Спартаком навіть пограв у Лізі чемпіонів. Останнім його клубом був казахський Шахтар Караганда, який він покинув у 2020 році. Після цього працював футбольним експертом.

До слова, окрім Грозного, до kONO.ECF MEDIA TEAM також приєднався відомий футбольний блогер Дмитро Поворознюк.