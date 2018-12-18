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Грозний оцінив можливість повернення в чемпіонат Росії

22:25 200 Читать на русском
Грозний оцінив можливість повернення в чемпіонат Росії
В'ячеслав Грозний / Фото Арсенал-Київ

Головний тренер Арсенал-Київ В'ячеслав Грозний порівняв чемпіонати України та Росії.

"Різниця між чемпіонатами України та Росії? Там ширші можливості. Візьміть Київ. За великим рахунком, столиця має одну топ-команду – Динамо. У Москві є Спартак, ЦСКА, Локомотив.

"Треба пишатись, що український тренер працював у московському Спартаку". В'ячеслав Грозний – про себе, УПЛ та Україну

Чи переїду в чемпіонат Росії, якщо надійде хороша пропозиція? Ні. Мені і не пропонують. Розуміють ситуацію. Потрібно, щоб вона вирішилася. Поки цього не буде – я туди ні ногою", – цитує Грозного gazeta.ua.

Після 18-ти турів чемпіонату України Арсенал-Київ посідає останню сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 8 очок.

Теги
Арсенал-Київ Арсенал-Київ Росія В'ячеслав Грозний В'ячеслав Грозний
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