Грозний оцінив можливість повернення в чемпіонат Росії

Головний тренер Арсенал-Київ В'ячеслав Грозний порівняв чемпіонати України та Росії.

"Різниця між чемпіонатами України та Росії? Там ширші можливості. Візьміть Київ. За великим рахунком, столиця має одну топ-команду – Динамо. У Москві є Спартак, ЦСКА, Локомотив.

"Треба пишатись, що український тренер працював у московському Спартаку". В'ячеслав Грозний – про себе, УПЛ та Україну

Чи переїду в чемпіонат Росії, якщо надійде хороша пропозиція? Ні. Мені і не пропонують. Розуміють ситуацію. Потрібно, щоб вона вирішилася. Поки цього не буде – я туди ні ногою", – цитує Грозного gazeta.ua.

Після 18-ти турів чемпіонату України Арсенал-Київ посідає останню сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 8 очок.