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Грозний офіційно очолив Шахтар Караганда

10:42 426 Читать на русском
Грозний офіційно очолив Шахтар Караганда
В'ячеслав Грозний / фото з відкритих джерел

Український фахівець В'ячеслав Грозний призначений головним тренером казахського Шахтаря.

63-річний тренер представлений у статусі нового наставника на офіційному сайті клубу. Про деталі контракту не повідомляється.

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Нагадаємо, останнім місцем роботи Грозного був київський Арсенал, у якому він працював до січня 2019 року. Також у його кар'єрі були два клуби з чемпіонату Казахстану – Тобол та Іртиш.

Зазначимо, що Шахтар Караганда завершив минулий чемпіонат Казахстану на 9 місці (у Вищій лізі Казахстану 12 команд).

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