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Грозний: Жодні навколофутбольні проблеми не мають впливати на тренерів та гравців

16:21 64 Читать на русском
Грозний: Жодні навколофутбольні проблеми не мають впливати на тренерів та гравців
В'ячеслав Грозний / фото із соцмереж

Головний тренер Арсенала-Київ В’ячеслав Грозний поділився очікуваннями від матчу проти Чорноморця.

"Матч з одеським Чорноморцем має особливе значення. Говорити про настрій нашої команди взагалі не доводиться. Жодні навколофутбольні проблеми не повинні впливати на тренерський штаб та гравців нашої команди.

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У мене був подібний досвід в ужгородській Говерлі. Можу запевнити всіх уболівальників Арсенала-Киїів, що команда вийде на гру в Одесі з величезним бажанням перемогти, іншого і бути не може", – цитує Грозного офіційний сайт київського клубу.

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Нагадаємо, матч 16 туру чемпіонату України Чорноморець – Арсенал-Київ відбудеться сьогодні, 25 листопада, початок матчу – 17:00.

Україна16 тур

Чорноморець - Арсенал-Київ: Неділя 25 листопада 2018

Чорноморець

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0 : 0
Арсенал-Київ
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В'ячеслав Грозний В'ячеслав Грозний Арсенал-Київ Арсенал-Київ Чорноморець - Арсенал-Київ
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