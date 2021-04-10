"Мені, як людині, яка тренувала Дніпро, приємно, що дніпряни у другій частині сезону грають значно успішніше, ніж в першій. У семи матчах УПЛ вони здобули п'ять перемог.

Циганик: Динамо просто не має права втрачати очки, якщо хоче бути чемпіоном

Зараз СК Дніпро-1 впевнений у собі і готовий перемагати будь-якого суперника. На них нічого не тисне. У них є амбіції, конкуренція і вони відчули смак перемог. Але зараз у дніпрян топ-суперник, який на всіх парах мчить до чемпіонства.

У цьому сезоні динамівці хочуть виграти всі трофеї в Україні. Вони реально можуть це зробити! Суперкубок динамівці вже виграли. Тепер їм залишилося завоювати трофей УПЛ і Кубок країни. Динамівці крім психологічної впевненості також дуже добре готові фізично. Їхні кондиції допомагають їм до кінця матчу пресингувати і грати агресивно в атаці, виконуючи великий обсяг швидкісної роботи з високою інтенсивністю. Кияни при Мірчі Луческу у цьому сезоні заслуговують виграти всі турніри. І це буде справедливо!

Гравцям СК Дніпро-1 в матчі з киянами захочеться продемонструвати свої найкращі якості, аби на них звернули увагу з метою переходу в наші гранди", – сказав Грозний у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, поєдинок між підопічними Луческу та Йовічевіча відбудеться на Дніпро-Арені вже сьогодні, 10 квітня, о 17:00. Після 20-го туру Динамо впевнено лідирує у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 49 очок. СК Дніпро-1 з 25-ма пунктами йде восьмим.

Динамо – СК Дніпро-1: анонс матчу УПЛ