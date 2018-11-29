Грозний: Коли був тренером Спартака, забрав Гусєва з собою

Головний тренер Арсенал-Київ В’ячеслав Грозний розповів, що Олег Гусєв міг опинитись у Спартаку.

"Коли я вперше побачив Гусєва, взяв його з собою в московський Спартак. Але ніхто цього не знає. Я його вже забрав. Але Омельченко мене запросив сюди, до Києва, і Гусєва я забрав з собою. Він грав би в московському Спартаку.

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Так і Жирков мав би бути у київському Арсеналі. Він перейшов у ЦСКА, хоча ми хотіли його забрати, але у нас на це не було грошей. А він пройшов шлях, який всі знають", – сказав Грозний в інтерв’ю FootballHub.

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Нагадаємо, В’ячеслав Грозний був тренером московського Спартака з 1999 по 2002 рік, після чого очолив київський Арсенал.