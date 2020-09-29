"Я і перед першим матчем з Гентом сказав, що динамівці пройдуть. На чому грунтується моє переконання в цьому? Динамо грає дисципліновано, швидше все виконує.

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Динамо грає дуже компактно, приблизно намагаючись дотримуватися тих принципів, які використовував Ліверпуль у вчорашньому матчі з Арсеналом. Ліверпуль фрагментарно не давав Арсеналу можливості робити проникаючі передачі. Так ось, Динамо краще готове комбінаційно", – цитує Грозного Meta Ratings.

Нагадаємо, матч-відповідь Ліги чемпіонів між Динамо та Гентом відбудеться вже сьогодні, 29 вересня, о 22:00. У першій зустрічі кияни здолали бельгійців (2:1).

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