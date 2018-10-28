Грозний: Акулінін буде забивати, я в нього вірю

Головний тренер київсього Арсенала В'ячеслав Грозний прокоментував підписання контракту з форвардом Леонідом Акулініним.

"Я з Акулініним працював ще в Говерлі. Він в мене тренувався, але вийшло так, що в нього були інші пропозиції, і він їх прийняв.

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Коли з’явилась можливість,я зателефонував йому і сказав, що я б із задоволенням його взяв, тим більше, це нападник, який здорово грає головою, достатньо швидкий, агресивний. Так, він багато забивав, але це було в минулому. Він буде забивати, я в нього вірю", – розповів Грозний телеканалу Футбол.

Нагадаємо, вчора Леонід Акулінін офіційно став футболістом київського Арсенала, останнім клубом Акулініна були львівські Карпати, також він виступав у чемпіонатах Литви та Чехії за Судуву і Богеміанс відповідно.

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