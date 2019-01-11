Грозний – про відхід з Арсенала-Київ: Прийде час і я розповім, що насправді сталося

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Коутінью торкнувся дна: як бразилець перетворився у посередність за 160 млн євроІспанія — 19:15 1953
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Дорога в нікуди: 10 прикладів трансферних провалів українців та екс-динамівців в Туреччині – Морозюк проти традиціїУкраїна — 18:25 2000
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Фран Соль підпише з Динамо контракт на 5 років, – MarcaУкраїна — 16:01 7817
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