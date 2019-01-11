Грозний – про відхід з Арсенала-Київ: Прийде час і я розповім, що насправді сталося

Вже колишній тренер "канонірів" прокоментував свій відхід з Арсенала-Київ.

"Я зараз вирішую серйозні питання з Арсеналом-Київ, тому мені не до спілкування з журналістами. Прийде час і я розповім, що насправді сталося", – сказав Грозний в коментарі Footboom.

Грозний покинув посаду головного тренера Арсенала-Київ

Президент Арсенала-Київ Івіца Піріч днями розповів, що столичний клуб припинив співпрацю з Грозним. Сьогодні гендиректор "канонірів" Олександр Москаленко повідомив, що клуб вже знайшов кандидата на посаду головного тренера. Очікується, що Арсенал призначить нового головного тренера через 3-4 дні.

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