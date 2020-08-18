Гроза грандів проти зіркового складу: хто сильніший. Прогноз Олександра Шовковського

Мінітурнір Ліги чемпіонів триває. У першому півфіналі Лейпциг поміряється силами із ПСЖ, і для однієї з команд цей вихід у фінал стане першим в історії.

Прогноз на матч Лейпциг – ПСЖ: клас парижан дозволить їм вийти у фінал. Коефіцієнт – 1.8

Кого саме ми побачимо у вирішальному матчі за трофей аналізує тренер збірної України та експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Лейпциг міг розраховувати на значно більше у цьому сезоні, якщо брати до уваги виступи команди у німецькому чемпіонаті. Бики у першій частині сезону активно змагалися навіть за перемогу у Бундеслізі. Проте у підсумку команда фінішувала третьою. Зате в Лізі чемпіонів підопічним Юліана Нагельсманна вдалося без проблем впоратися із Тоттенгемом, після чого здолати в чвертьфіналі Атлетіко.

Зустріч із Матрацниками не стала легкою для німецької команди: після першого тайму без забитих м’ячів, Бики швидко відкрили рахунок. І хоча потім суперник відігрався, під кінець основного часу німці (не без допомоги рикошету) забили переможний м’яч. Важливою ця перемога стала в контексті того, що, Лейпциг впорався із командою, сильна сторона якої є дії в обороні. Тепер же підопічним Нагельсманна слід зустрітися із суперником, в якого головною перевагою є зірки в лінії атаці. А це, очевидно, потребує дещо іншого підходу до ведення гри і більшого акценту на лінію оборони.

Поступово ПСЖ повертається до ігрових кондицій. На відміну від німецької команди, парижани не грали влітку в чемпіонаті Франції, який було завершено достроково, хоча обидва фінали Кубку зіграли, здобувши в них перемогу (Ліон, щоправда, вдалося здолати лише за допомогою серії пенальті). В цілому ж парижани провели три офіційних поєдинки наприкінці липня – початку серпня, і хоча це більше, ніж Лейпциг, який окрім перемоги над Атлетіко інших матчів не мав, якби відновлення Ліги чемпіонів відбулося на місяць раніше, саме у німецької команди був би привід говорити про те, що вона перебуває у кращому фізичному тонусі.

Тим не менш, підопічні Томаса Тухеля отримали всю необхідну ігрову практику для підготовки на матчі Ліги чемпіонів. Інша справа, що кубкові ігри, та й матч проти Аталанти, який завершився для парижан позитивно лише через те, що суперник пропустив два м’ячі уже в компенсований час, виявилися не найпростішими для команди. Так, якщо аналізувати статистику виступів команди (із врахуванням товариських зустрічей), то ПСЖ навіть матиме 11-матчову переможну. А вже зараз ПСЖ може продовжити успішну тенденцію і, що найголовніше, вийти у фінал Ліги чемпіонів.

Лейпциг – ПСЖ. Прогноз

В попередньому матчі парижани тривалий час не могли вразити ворота суперника через збитий приціл. На цей раз, слід припустити, вони швидше заб’ють і зможуть контролювати хід гри до її закінчення.

Експрес

З двох матчів півфіналу можна зібрати цікавий експрес із спокусливим коефіцієнтом. Таким чином, дивитися гру буде не просто цікавіше, це ще й дозволить по-справжньому відчути свою власну перемогу у Лізі чемпіонів

Ліон – Баварія: Баварія виграє обидва тайми – 2.3

Лейпциг – ПСЖ: прохід ПСЖ – 1.8

Загальний коефіцієнт – 4.14