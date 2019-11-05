Гроссо став новим тренером Брешії

Брешія недовго залишалась без головного тренера команди після звільнення Еудженіо Коріні.

Новим керманичем Брешії став 41-річний Фабіо Гроссо, інформує офіційний сайт італійського клубу.

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Два дні тому "ластівки" оголосили про звільнення Еудженіо Коріні, який провалив старт чемпіонату. Брешія посідає передостанню сходинку Серії А, набравши сім очок у десяти матчах. Команда зазнала п'яти поразок в останніх шести матчах, тому керівництву довелося вжити радикальних заходів.

Нагадаємо, що Фабіо Гроссо був одним з основних гравців збірної Італії на переможному чемпіонаті світу 2006 року. Його самостійна тренерська кар'єра наразі обмежується роботою з Барі та Вероною.

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