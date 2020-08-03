Гроші, термін та список заборон – у пресі з'явився контракт, яким Реал зваблював Лєвандовскі

Реал активно вів переговори з польським форвардом у грудні 2013-го, за півроку до завершення його співпраці з Борусією. Королівський клуб навіть підготував особистий контракт для футболіста.

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Документ був опублікований польським новинним агентством Onet Sport, повідомляє Marca. Реал розраховував підписати з Лєвандовскі контракт до літа 2020-го, тобто на шість років. Оскільки Роберт отримував статус вільного агента, то мадридці пропонували 11 млн євро підписного бонусу та зарплату в розмірі 9.5 млн на рік.

Також, "вершкові", намагаючись мінімізувати ризики для здоров'я гравця, прописали в контракті перелік заборон. Так, поляку заборонялися б поїздки на мотоциклі, катання на лижах, катання на моторному човні, парапланеризм і скелелазіння.

Зрештою, Лєвандовскі відхилив пропозицію Реал і перейшов у Баварію, де виступає й досі. За 6 років поляк виграв з мюнхенським клубом шість титулів чемпіона Німеччини, а також по три національних Кубки і Суперкубки.

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