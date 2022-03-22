Наставник Вереса Юрій Вірт жертвує цінною нагороду, щоб наблизити перемогу України над російськими терористами.

47-річний фахівець виставляє на аукціон свою лімітовану медаль за перемогу Шахтаря в Кубку УЄФА. Про це він повідомив у Facebook.

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Торги завершаться у четвер, 24 березня, о 22:00. Стартова ціна – 2 тисячі гривень, а мінімальний крок ставки – 1000 грн. Усі виручені кошти Вірт передасть на підтримку Збройних сил України, які продовжують боронити наші землі від загарбницьких рук росіян.

"Ця звитяга – найбільша в українському клубному футболі. Таких медалей обмежена кількість", – наголосив колишній голкіпер.

Нагадаємо, Шахтар здолав німецький Вердер у фіналі Кубка УЄФА кампанії 2008/2009 із рахунком 2:1. Вже наступного сезону турнір називався Ліга Європи.

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