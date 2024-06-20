"Це був дуже важкий для нас матч у психологічному плані, бо результат став шоком для всіх гравців та для всієї країни. Якось виправдовувати нас я не хочу, критика у наш бік заслужена. Хочу лише перепросити вболівальників за цю гру.

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У нас є ще два матчі, в яких можна виправити ситуацію. Звичайно, зараз наш психологічний стан не найкращий, але ми неодноразово демонстрували, що вміємо виходити зі скрутних ситуацій.

Перед стартом Євро-2024 було багато очікувань та розмов, що це найкраща збірна України в історії. Але це великий турнір, до якого потрібно підходити попри ситуацію на папері чи "трансфермаркетах" і доводити все своєю грою.Як показує матч проти Румунії, гроші не грають у футбол – на папері ми були фаворитами, але склалося все інакше", – цитує Довбика офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, свій другий поєдинок на чемпіонаті Європи Україна проведе у п'ятницю, 21 червня, проти Словаччини. Початок зустрічі о 16:00.

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