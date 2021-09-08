"Я дуже радий опинитися тут. Це мрія з дитинства, тому що я хотів грати за Реал. Я збираюся віддати все для цього клубу і для своєї сім'ї. У той момент, коли я зрозумів, що буду гравцем Мадрида, я відчув себе дуже щасливим. Я думав про свою сім'ю, про проблеми, які у нас були... Для мене гордість – бути тут з усіма ними. Мені довелося бігти від війни. Моя сім'я дуже допомогла мені, і я граю саме для них. Всі ці проблеми і труднощі зробили мене сильнішим.

Реал офіційно презентував Камавінга

Я приходжу сюди вчитися. Мені потрібно показати тренеру, що я готовий. Я буду дуже важко працювати, щоб грати і насолоджуватися ігровими хвилинами. Гроші не були першим фактором. Задоволення від гри і можливості здійснити мрію. Це був дуже продуманий вибір.

Перші асоціації з Реалом? Ліга чемпіонів, Роналду, Зідан, Фігу... Всі великі гравці, які пройшли через цей клуб", – цитує Камавінга офіційний сайт Реала.

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