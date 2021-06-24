Бразильський півзахисник Паулінью, останнім клубом якого був Гуанчжоу Евергранд, зізнався, що не проти знову пограти в синьо-гранатовій футболці.

Нещодавно 32-річний півзахисник став вільним агентом після від'їзду з Китаю. За його словами, він був би не проти знову пограти на Камп Ноу в складі Барселони.

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"Мій пріоритет – повернення в Європу. Що стосується Барселони, то це команда, яку я добре знаю. Я провів там незабутній рік, як у клубі, так і в місті. Ми виграли Лігу та Кубок Короля. Якби у мене був ще один шанс повернутися туди, я був би в захваті.

Якщо вони запросять мене, то гроші чи термін контракту не стануть проблемою. Тим більше, що їм не доведеться платити за мій перехід. Гадаю, я ще здатен поборотися за кілька титулів", – розповів Паулінью Mundo Deportivo.

Нагадаємо, бразилець перебрався в Барселону влітку 2017-го, але буквально через рік переїхав у Гуанчжоу Евергранд, кольори якого захищав донедавна. У складі "синьо-гранатових" Паулінью став чемпіоном Іспанії.

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