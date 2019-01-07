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"Гроші – не проблема", – президент Бенфіки заявив про готовність запросити Моурінью

21:49 1 Читать на русском
"Гроші – не проблема", – президент Бенфіки заявив про готовність запросити Моурінью
Жозе Моурінью / Sky Sports

Президент Бенфіки Луїш Філіпе Вієйра прокоментував інформацію про можливе призначення Жозе Моурінью на посаду головного тренера.

Президент Бенфіки Луїш Філіпе Вієйра заявив португальському каналу SIC, що двері для Жозе Моурінью завжди відчинені, і клуб готовий потягнути його зарплату. Раніше повідомлялось, що фахівець "відмовив" орлам.

"Яка команда не хотіла би у себе бачити Жозе Моурінью? Якщо він скаже "так", він очолить команду. Гроші – не проблема", – сказав Вієйра.

Жозе Моурінью розпочинав свою самостійну тренерську кар'єру саме в Бенфіці у 2000 році, але не досягнув з нею успіхів.

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Теги
Трансфери Бенфіка Бенфіка Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Луїш Філіпе Вієйра
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