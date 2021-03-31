Іменитий Ар'єн Роббен може затриматися у Гронінгені ще на один сезон.

"Його контракт незабаром закінчується, але якщо він захоче продовжити, то ми точно погодимося. Хоча Ар'єн провів лише 44 хвилини у поточному сезоні, ми дуже задоволені його роботою.

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Він приходить щодня, дуже багато працює, він є прикладом для молоді і неймовірно цінний для клубу. Ми не розриваємо його контракт і сподіваємося, що він залишиться з нами довше", – заявив генеральний менеджер Гронінгена Марк-Ян Флюдерюс у коментарі клубному сайту.

Додамо, що Роббен влітку 2019-го оголошував про завершення кар'єри, але через рік несподівано приєднався до рідного Гронінгена. 37-річний ветеран зазнав травми ще у вересні і не зміг проявити себе у сезоні 2020/21.

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