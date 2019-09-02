Громов: Зоря повністю переграла Динамо

Нападник луганської Зорі Артем Громов поділився враженнями від матчу 6-го туру проти Динамо (2:2).

"Зоря грала першим номером. Ми переграли Динамо повністю. Без різниці, з ким виходимо грати, просто хочемо вигравати.

Зоря – Динамо – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Ми сильні, ми разом. У нас хороший колектив. Не так важливо, виходить щось чи ні, головне, що разом ми сила", – сказав Громов в ефірі програми Профутбол.

Нагадаємо, Зоря зуміла врятуватися від поразки в матчі з киянами, відігравши 2 м'ячі. Зауважимо, що луганці справді більше володіли ініціативою і контролювали м'яч.

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