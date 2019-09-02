toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ЗОРЯ - ДИНАМО АРСЕНАЛ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Громов: Зоря повністю переграла Динамо

09:42 429 Читать на русском
Громов: Зоря повністю переграла Динамо
Артем Громов / фото із соцмереж

Нападник луганської Зорі Артем Громов поділився враженнями від матчу 6-го туру проти Динамо (2:2).

42’ Артем Громов
82’ Джоель Абу Ханна
 
Жерсон Родрігес 18’
Карлос Де Пена 36’
18’ Жерсон Родрігес
36’ Карлос Де Пена
42’ Артем Громов
82’ Джоель Абу Ханна

"Зоря грала першим номером. Ми переграли Динамо повністю. Без різниці, з ким виходимо грати, просто хочемо вигравати.

Зоря – Динамо – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Ми сильні, ми разом. У нас хороший колектив. Не так важливо, виходить щось чи ні, головне, що разом ми сила", – сказав Громов в ефірі програми Профутбол.

Нагадаємо, Зоря зуміла врятуватися від поразки в матчі з киянами, відігравши 2 м'ячі. Зауважимо, що луганці справді більше володіли ініціативою і контролювали м'яч.

Камбек Зорі проти Динамо на користь Шахтаря: повернення "мужиків", гол-фантом Циганкова та безнадія 2.0

blog_ava
Вільяреал розписав ефектну нічию з Реалом – посередню атаку та жахливу оборону "бланкос" рятує неймовірний Бейл
03:15
2475
Теги
Зоря Зоря Зоря - Динамо Артем Громов Артем Громов Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
5
год
:
31
хв
Авангард
18:00
Інгулець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук