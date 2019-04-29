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Громов: Зоря боротиметься за "бронзу" до самого кінця

16:49 76 Читать на русском
Громов: Зоря боротиметься за "бронзу" до самого кінця
Артем Громов / ФК Зоря

Півзахисник Зорі Артем Громов прокоментував амбіції команди на решту сезону 2018/19.

"Олександрія, у порівнянні з минулим роком, однозначно додала в ігровому плані. Якщо раніше вони могли часто адресувати м'яч на нападника, він чіплявся, скидав, було більше боротьби, то зараз вони звичайно, як на мене, додали дуже.

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Не знаю, чи це заслуга тренера або команди, або всіх у цілому, але я відзначу прогрес Олександрії. Але саме в минулій грі ми виглядали явно краще.

Боротьба за "бронзу" триватиме до останньої гри, поки є ще які-небудь шанси", – цитує Громова офіційний сайт Зорі.

Зоря на виїзді впевнено перемогла Олександрію

Теги
Артем Громов Артем Громов Зоря Зоря Олександрія Олександрія
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