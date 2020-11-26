"Як будь-які спортсмени, в будь-якому виді спорту, ми хочемо покинути поле, взявши перемогу. У минулому турі АЕК показав наші слабкі сторони, ми їх дуже детально вивчили, провели роботу над помилками і постараємося показати гідну гру. Хочемо зіграти в задоволення для себе і з позитивним результатом піти з поля.

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Ми в будь-якому разі вчимося, як говорив Нельсон Мандела: "Я ніколи не програю. Я або виграю, або чомусь вчуся". Тим не менш, ми намагаємося в колективі підтримувати позитивну атмосферу, у нас це виходить. Всі працюють на максимум, віддаються повністю команді і грі. Якщо ми будемо підтримувати такий стан в команді, то результат 100% прийде. Розраховуємо, звичайно, почати позитивні результати вже з АЕКом.

Поразка вже в минулому, досить часу пройшло, щоб забути про це. Тепер ми виходимо з новими силами, все буде по-іншому. Тоді ми зіграли не в свою повну силу, але ми покажемо зовсім іншу гру цього разу", – цитує Громова офіційний сайт Зорі.

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