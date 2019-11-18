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Громов забив неймовірний гол з центра поля у спарингу Зорі та СК Дніпро-1

07:30 1628 Читать на русском
Громов забив неймовірний гол з центра поля у спарингу Зорі та СК Дніпро-1
Зоря та СК Дніпро-1 зіграли товариський матч / СК Дніпро-1

Зоря та СК Дніпро-1 провели товариський поєдинок, користуючись паузою в чемпіонаті України. Окрасою матчу став гол Артема Громова, забитий ударом з центра поля.

Товариський матч

СК Дніпро-1 – Зоря – 2:2

Голи: Когут, 22, Коркішко, 56 – Громов, 26, Хомченовський, 57

На Дніпро Арені місцевий СК Дніпро-1 та Зоря провели товариський поєдинок з метою заповнення паузи в чемпіонаті України. Зустріч порадувала одразу 4-ма забитими м'ячами, один з яких став справжнім шедевром.

СК Дніпро-1 може змінити назву

На 26-й хвилині екс-динамівець Артем Громов помітив, що голкіпер далеко вийшов із воріт, та шикарним ударом запустив м'яч за спину Кліщуку. Цей гол став другим у матчі, а гра завершилася з рахунком 2:2.

Нагадаємо, після 14-ти турів УПЛ Зоря посідає друге місце в чемпіонаті, тоді як СК Дніпро-1 перебуває на 9-й позиції Прем'єр-ліги.

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Зоря Зоря Красиві голи Відеоновини СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Фантастичні голи Товариські матчі Артем Громов Артем Громов
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