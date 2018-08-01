Громов вибув на місяць та пропустить 3-й кваліфікаційний раунд Ліги Європи

Нападник луганської Зорі Артем Громов не скоро зможе допомогти своїй команді на футбольному полі.

Форвард Зорі Артем Громов буде лікувати травму щонайменше 3 тижні. Про це розповів генеральний директор луганчан Сергій Рафаїлов, повідомляє офіційний сайт клубу.

"У Артема Громова – надрив зв'язки гомілкостопу. Лікування та відновлення, за словами лікарів, передбачає термін від трьох до чотирьох тижнів. Зараз він лікується. Природно, стан його форми буде порушено і йому знадобиться якийсь період для відновлення. Артем – боєць. Але потрібно враховувати те, що протягом місяця Артема в складі не буде. Він не включений в заявку на третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи.

Сподіваємося, що в найближчі дні ми вдало завершимо переговори з одним з футболістів, який задіяний на позиції нападника, і він приєднається до нас", – сказав Рафаїлов.

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