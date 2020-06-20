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Громов та ще два лідери Зорі можуть покинути клуб, – ТаТоТаке

20 червня 23:17 - Читать на русском
Громов та ще два лідери Зорі можуть покинути клуб, – ТаТоТаке
Гравці Зорі / фото: ФК Зоря

Луганську Зорю, скоріш за все, очікує грандіозний відхід гравців майбутнього трансферного вікна.

Зоря суттєво знизила клаусули гравців луганського клубу, повідомляє ТаТоТаке.

Зоря може продати двох українців в європейські клуби – відомі потенційні суми

Зазначається, що з Владиславом Кабаєвим, Максимом Луньовим, Дмитром Хомченовським, Владиславом Кочергіним та Віталієм Вернидубом контракти були перепідписані на звичних умовах.

А от угоду з Артемом Громовим навряд чи буде продовжено. Майбутнє Заурі Махарадзе та Дмитра Іванісені – під питанням.

Гравці, яких в команду привів Віктор Скрипник – Владлен Юрченко, Йоель Абу Ханна, Андреас Циганікс і Ловро Цвєк – скоріш за все, теж залишаться в клубі.

Шахтар достроково став чемпіоном України – вольова перемога над Олександрією в матчі з п'ятьма голами

blog_ava
Шахтар достроково став чемпіоном України – вольова перемога над Олександрією в матчі з п'ятьма голами
20 червня
7248
Теги
Владислав Владислав Кабаєв Заурі Заурі Махарадзе Владлен Владлен Юрченко Зоря Зоря Джоель Абу Джоель Абу Ханна Владислав Владислав Кочергін Максим Максим Луньов Андреас Андреас Циганікс Дмитро Дмитро Іванісеня Ловро Ловро Цвєк Артем Артем Громов Дмитро Дмитро Хомченовський Віталій Віталій Вернидуб
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