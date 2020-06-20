Громов та ще два лідери Зорі можуть покинути клуб, – ТаТоТаке

Луганську Зорю, скоріш за все, очікує грандіозний відхід гравців майбутнього трансферного вікна.

Зоря суттєво знизила клаусули гравців луганського клубу, повідомляє ТаТоТаке.

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Зазначається, що з Владиславом Кабаєвим, Максимом Луньовим, Дмитром Хомченовським, Владиславом Кочергіним та Віталієм Вернидубом контракти були перепідписані на звичних умовах.

А от угоду з Артемом Громовим навряд чи буде продовжено. Майбутнє Заурі Махарадзе та Дмитра Іванісені – під питанням.

Гравці, яких в команду привів Віктор Скрипник – Владлен Юрченко, Йоель Абу Ханна, Андреас Циганікс і Ловро Цвєк – скоріш за все, теж залишаться в клубі.

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