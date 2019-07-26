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Громов розповів про проблеми, з якими зіштовхнулась Зоря у матчі проти Будучності

10:37 495 Читать на русском
Громов розповів про проблеми, з якими зіштовхнулась Зоря у матчі проти Будучності
Артем Громов / ФК Зоря

Хавбек луганців прокоментував вдалий початок європейської кампанії.

60’ Міхайло Перовіч
 
Артем Громов 16’
Артем Громов 19’
Леван Арвеладзе 82’
16’ Артем Громов
19’ Артем Громов
60’ Міхайло Перовіч
82’ Леван Арвеладзе

"Ми зробили лише маленький крок для виходу далі. Будучность – різка команда. Вони часто били по ногах, діяли ліктями. Ми забили два м'ячі. У другому таймі вони почали бігти вперед, виникали напівмоменти біля наших воріт. Але добре, що нам вдалося забити третій гол і виграти.

"Не можу порівняти Будучность з командами УПЛ", – Луньов

Який там кураж? Так просто вийшло, що я забив два голи. Мені просто пощастило. Там Пилип Будківський добре зіграв, плюс можна адресувати подяку і Микиті Шевченку, який відбив кілька небезпечних ударів і не підвів команду. Вважаю, всі зіграли гідно.

Так, було катастрофічно спекотно. Центральний захисник Будучності говорив, що тут навіть 45 градусів буває. Не знаю, як вони грають в таку спеку? Це дуже важко. Але обидві команди перебували в рівних умовах.

Я щасливий, що ми перемогли. Чекаємо їх тепер в Запоріжжі. Думаю, все у нас вийде", – цитує Громова офіційний сайт Зорі.

Зоря перемогла Будучность у Лізі Європи: підтвердження класу луганців, вдалий дебют Скрипника та проблеми при стандартах

blog_ava
Будучность – Зоря – 1:3 – відео голів та огляд матчу
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Теги
Зоря Зоря Будучность - Зоря Артем Громов Артем Громов Ліга Європи
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