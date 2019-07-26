Громов розповів про проблеми, з якими зіштовхнулась Зоря у матчі проти Будучності

Хавбек луганців прокоментував вдалий початок європейської кампанії.

"Ми зробили лише маленький крок для виходу далі. Будучность – різка команда. Вони часто били по ногах, діяли ліктями. Ми забили два м'ячі. У другому таймі вони почали бігти вперед, виникали напівмоменти біля наших воріт. Але добре, що нам вдалося забити третій гол і виграти.

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Який там кураж? Так просто вийшло, що я забив два голи. Мені просто пощастило. Там Пилип Будківський добре зіграв, плюс можна адресувати подяку і Микиті Шевченку, який відбив кілька небезпечних ударів і не підвів команду. Вважаю, всі зіграли гідно.

Так, було катастрофічно спекотно. Центральний захисник Будучності говорив, що тут навіть 45 градусів буває. Не знаю, як вони грають в таку спеку? Це дуже важко. Але обидві команди перебували в рівних умовах.

Я щасливий, що ми перемогли. Чекаємо їх тепер в Запоріжжі. Думаю, все у нас вийде", – цитує Громова офіційний сайт Зорі.

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