Громов – про суддівство у матчі з Олександрією: Набридло це беззаконня – вся країна бачить, кому хочуть віддати медалі

Хавбек Зорі Артем Громов не стримував емоцій після матчу 29 туру УПЛ проти Олександрії (2:2).

"Хочеться лаятися, набридло це беззаконня. Вони б роздали медалі на початку чемпіонату. Навіщо тягнути, проводити матчі? Все одно уболівальників немає. Навіщо виходити, битися, отримувати травми? До Катерини Монзуль немає претензій. Вона каже, що нічого не бачить, але їй з космосу говорять, що пенальті. Не знаю, космос в Києві сидить або де. Вже нудить, емоції вкрай негативні.

Який сенс цього чемпіонату, якщо ставлять такі пенальті? Людина не бере участі в моменті. Гравець біжить на добивання, фолять – добре, став пенальті. Давай жовту або вилучай. Але тут навіть не було шансу добити, хтось з космосу знайшов "позначку".

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Не буду рахувати, скільки матчів це вже триває. Як постив Микита Шевченко: "Браво, федераціє". Грайте самі, виходьте. Немає слів. Я говорив Монзуль, що гравець не брав участі в моменті. Може, треба законодавство змінити, дозволити самосуд. Щоб раз – пенальті не було, залетіли командою і відлупцювали...

Тренер нас заспокоює, каже, що потрібно доводити грою. Ми намагаємося, гідно виглядаємо, намагаємося грати на атаку, контролювати м'яч. Але... Вся країна бачить, кому хочуть віддати медалі", – заявив Громов в коментарі ПроФутболу.

Нагадаємо, нічия не дозволила Зорі вийти на чисте друге місце – команду Скрипника на один пункт випереджають Десна і Динамо.

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