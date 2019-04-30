Громов – найкращий гравець 26 туру УПЛ

Півзахисник Зорі Артем Громов став найкращим гравцем 26 туру УПЛ.

УПЛ на своєму офіційному сайті повідомила, що півзахисник Зорі Артем Громов визнаний найкращим гравцем 26 туру.

Олександрія – Зоря – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Футболіст відзначився дублем у принциповому матчі з Олександрією (2:0) і приніс своїй команді важливу перемогу, яка залишає її в боротьбі за "бронзу".

Зоря після 26 турів перебуває на 4 позиції в турнірній таблиці, набравши 38 очок. Олександрія на "бронзовій" 3 сходинці з 47 очками в активі.