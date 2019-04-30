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Громов – найкращий гравець 26 туру УПЛ

12:00 141 Читать на русском
Громов – найкращий гравець 26 туру УПЛ
Артем Громов / ФК Зоря

Півзахисник Зорі Артем Громов став найкращим гравцем 26 туру УПЛ.

УПЛ на своєму офіційному сайті повідомила, що півзахисник Зорі Артем Громов визнаний найкращим гравцем 26 туру.

Олександрія – Зоря – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Футболіст відзначився дублем у принциповому матчі з Олександрією (2:0) і приніс своїй команді важливу перемогу, яка залишає її в боротьбі за "бронзу".

Зоря після 26 турів перебуває на 4 позиції в турнірній таблиці, набравши 38 очок. Олександрія на "бронзовій" 3 сходинці з 47 очками в активі.

Теги
Зоря Зоря УПЛ Артем Громов Артем Громов
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