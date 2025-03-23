Антуан Грізманн найближчим часом має ухвалити рішення щодо свого майбутнього в Ла Лізі. Француз веде перемовини з Лос-Анджелесом і, найімовірніше, приєднається до клубу з МЛС.

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Атлетіко вже розпочав шукати Грізманну заміну і націлився на Алекса Баену з Вільяреала. Як повідомляє AS, "матрацники" вважають, що 23-річний гравець ідеально впишеться в схеми головного тренера Дієго Сімеоне.

Щоб здійснити трансфер, Атлетіко доведеться проявити наполегливість, оскільки очікується, що до півзахисника буде великий інтерес з боку клубів АПЛ. У контракті Баени прописана сума відступних у розмірі 60 мільйонів євро. Очікується, що остаточна сума трансферу складе близько 50 млн євро.

Нагадаємо, що Алекс Баена відіграв за Вільяреал 141 матч, забив 25 голів та віддав 37 асистів. З "Жовтою субмариною" іспанець вигравав Лігу Європи у сезоні 2020/21.

Баена також викликається до збірної Іспанії. З національною командою він здобув титул чемпіона Європи у 2024 році, а також переміг на Олімпіаді в Парижі.

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